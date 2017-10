A segunda temporada de Stranger Things estreou, e varamos a madrugada com pipoca e energético vendo uma das séries mais esperadas do ano. Produção Netflix, e não venha você com seu mau humor discutir sobre ela!

"Ah mas aquilo tudo de monstros, russos, Ghostbusters não existe na vida real". Sim. O seu amigo chato fala isso. Deixa ele quieto e não discute. Só comente que russos existem, sim. Porque a segunda temporada é mais tensa do que a primeira. Todos sabemos que as crianças personagens da série são inteligentes, sensitivas e fazem FICÇÃO! Esse é o espírito.

Vamos olhar essa segunda parte de Stranger Things para brincar de ser como elas. A realidade da trama é outra, as referências aos anos 1980 continuam charmosas, o elo entre a garotada atual e nós, chatos, adultos e pagadores de boletos é forte. Os criadores capricharam no medo. E nos sustos. Mas é suspense? Não, mas é. É aventura tipo Os Goonies? É, mas não. É mais que isso.

A produção é caprichada, os diálogos são mais densos que os da primeira, o "inimigo" é maior, meio Lost, meio fumaça preta, gigante. Will agora é centro do roteiro como protagonista. Se no ano passado ele ficou "escondido", só se comunicando com luzes de Natal, agora o pavor dele é trabalhado.