Casa noturna histórica de Porto Alegre, o Opinião comemora impressionantes 34 anos de serviços prestados neste domingo. A festa vai ser na rua Joaquim Nabuco, na esquina da boate, a partir das 14h. No Facebook, o evento oficial dá todas as informações.

2. Skank : "Cito eles simbolicamente, porque a gente acompanhou o crescimento de toda essa galera, e eles acompanharam o nosso: Planet Hemp, Jota Quest, O Rappa, Paralamas do Sucesso. Todo mundo fez churrasco conosco, tocou sem as melhores condições. Receber essa gente ajudou o Opinião a se posicionar nacionalmente."

3. Nando Reis: "Ele ia fazer quatro shows em um fim de semana. No meio de um deles, sentiu uma dor de barriga e não pode fazer os outros. Na história do Opinião, foram os únicos shows que a gente cancelou na hora, com a galera já lá. A caganeira do Nando Reis me marcou."