Os novos titulares que estão pintando no Inter

Carbonero estreou e já marcou gol. Jefferson Botega / Agencia RBS

É consenso. O resultado de 2 a 0 do Inter contra o São José foi muito melhor do que o desempenho. Roger Machado admitiu esse fator após a partida de terça-feira (28) no Estádio do Vale. Isso não tem problema.

No começo da temporada, encarando um adversário fechado, o mais importante é somar os três pontos. Mas vale ressaltar duas peças que começam a ganhar espaço.

Na zaga, Victor Gabriel tem formado uma dupla corda com Vitão. O jovem de 20 anos, que veio do Sport, merece ter sequência. O desempenho do zagueiro tem sido bem melhor do que Rogel e Clayton Sampaio. Furou a fila. Na defesa, tem se mostrado firme e com boa chegada na jogada ofensiva.

Outro nome que merece atenção é o de Carbonero, que entrou muito bem contra o Zeca, fez um belo gol e pode ganhar espaço. Com a possível saída de Wanderson e a lesão de Bruno Tabata, o colombiano pode ser um substituto interessante. Quanto mais opções Roger tiver à disposição, melhor para o Inter.