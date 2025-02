A corrida do Inter contra o tempo

Para as finais do Gauchão, Bruno Henrique deve ser o titular.

O Inter não pode inscrever mais jogadores no Gauchão. Mas algumas carências precisam ser supridas para o restante da temporada. A principal é da lateral-direita. Depois da lesão de Bruno Gomes, Aguirre vem sendo utilizado no Estadual . Mas quando aumentar a régua de exigência será necessário ter uma outra opção.

O nome de William, que já atuou no clube e está no Cruzeiro, é uma contratação muito complicada. A saída de Thiago Maia pode ajudar na chegada de novos recursos para investir . Mas também abre a necessidade de buscar um novo volante. Vai se estabelecer uma corrida contra o tempo.

A janela de transferências fecha no dia 28 de fevereiro . Se não conseguir fechar alguma negociação, o Inter somente poderá inscrever atletas para Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores em junho.

