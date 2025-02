Como fica a situação de Thiago Maia no Inter

Thiago Maia tenta retomar seu espaço novamente no time de Roger.

Tudo aponta que Thiago Maia vai mesmo permanecer no Inter para o restante da temporada.

O Santos não está aceitando desembolsar os 2,5 milhões de euros pedidos pelo Colorado para liberar o jogador, além do pagamento da dívida que havia ficado com o Flamengo. Agora é fundamental que o meio-campista volte o foco para os desafios do Colorado na temporada.