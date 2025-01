O titular absoluto que será difícil de substituir no Inter

Vitão despertou interesse do Flamengo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Informação trazida pelo site ge.globo dá conta que o Flamengo quer levar o zagueiro Vitão. No negócio, haveria um abatimento da dívida relativa a Thiago Maia. No final das contas, o valor giraria na casa dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual). É muita grana! Se a proposta chegar na mesa de Alessandro Barcellos, não há o que fazer.



Óbvio, que abriria um rombo na defesa do Inter. Difícil encontrar um substituto do mesmo nível. Dor de cabeça gigante para Roger Machado.

Mas o mercado é implacável. Outro negócio que pode acontecer é a saída do volante Rômulo para o Tigres do México por US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual).

Os recursos que entram nos cofres colaboram para abater dívidas. Mas também podem ajudar ao Colorado a trazer os reforços que serão necessários. Só que o torcedor precisa ter a noção de que os possíveis substitutos podem não ter o mesmo status. É a dura realidade que deve ser encarnada de frente pelo Inter.