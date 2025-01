Roger comanda treino do Inter com volta de lateral

Roger Machado em treino do Inter neste domingo (19). Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

Depois do sábado de folga, o Inter se reapresentou neste domingo (19) visando a estreia no Gauchão. O Colorado inicia a caminhada na competição contra o Guarany, na quarta-feira (22), às 19h, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

A atividade deste domingo contou com a presença de Bruno Gomes. Recuperado de um quadro de virose, o meio-campista realizou trabalhos físicos no CT Parque Gigante e se credencia para atuar em Bagé.

O mesmo vale para Fernando que, preservado do jogo com os mexicanos, participou normalmente do jogo-treino contra o São José, na sexta-feira (17). O volante deve ser titular na abertura de meio-campo.

Para a estreia no Gauchão, Roger deve ter mudanças na escalação em comparação à equipe que enfrentou o México. Contra um time que trabalha há mais tempo, a comissão técnica deve priorizar a condição física dos atletas.

Um provável time do Inter para a estreia no Gauchão tem Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio, Braian Aguirre (Pablo); Fernando, Thiago Maia, Wanderson (Vitinho), Alan Patrick, Wesley; Borré.