Inter encaminha a venda de Rômulo para clube mexicano

Rômulo recebeu mais oportunidades entre os titulares no final da última temporada. Ricardo Duarte / Inter

O volante Rômulo pode deixar o Inter em breve. O Tigres, do México, tem interesse no jogador de 24 anos e fez uma nova oferta de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões, na cotação atual), por 85% dos direitos do atleta.

A informação é do jornalista Venê Casagrande, o qual afirma que o contrato com os mexicanos será de cinco anos. Ele ainda acrescenta que o Colorado poderá receber mais US$ 500 mil (R$ 3 milhões) por meio de metas.

A reportagem de Zero Hora confirmou os valores. O negócio ainda não está concretizado, mas bem encaminhado entre as partes. Durante a última semana, o Inter recusou uma oferta de US$ 5 milhões do Tigres. A proposta anterior não tinha o bônus pela conclusão das metas.

Rômulo completará em março 25 anos e tem atuado com frequência no lugar de Fernando ou de Thiago Maia. Ele acumula 72 partidas e um gol com a camisa do Colorado. O vínculo com o Inter tem duração até o final de 2027.