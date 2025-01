A aposta de Gustavo Quinteros no Grêmio

Iniciando o trabalho no Grêmio, Gustavo Quinteros pretende rodar o elenco na partida com o Monsoon. Vai apostar no rodízio. É a opção correta para preservar jogadores que tem um desgaste físico maior. Estamos no início da temporada. Não há razões para correr o risco de perder algum atleta por lesão muscular.



A goleada de 4 a 0 sobre o Caxias deixa o Tricolor em uma situação tranquila na sua chave, estando à frente do Zeca, do Guarany de Bagé e do Avenida.