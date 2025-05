IFRS recebe terrenos para novas unidades; veja como estão os futuros institutos federais prometidos para 2026

Projeto do novo campus do IFRS em Porto Alegre, na Zona Norte. Reprodução / Agencia RBS

Na semana passada, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) recebeu terrenos em Gramado e Porto Alegre, onde serão implantados novos campi. A iniciativa faz parte do plano de expansão dos institutos federais (IFs), anunciado pelo governo federal no ano passado, como parte dos investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A União prometeu inaugurar cem campi até 2026 no país. No Estado, as cinco novas unidades estão sendo encaminhadas. Parte das obras deve se estender até 2027, mas há previsão de início das aulas para o ano que vem, com menos turmas e servidores do que permitirá a capacidade dos prédios quando finalizados. Os cinco IFs somam-se aos 42 já existentes no RS.

Em Porto Alegre, a unidade será implantada em terreno doado pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A assinatura da escritura de doação ocorreu no dia 22 de abril.

O instituto recebeu área de 3,9 mil metros quadrados, no bairro Cristo Redentor. Já existem edificações prontas no local, da antiga Escola GHC, que será aproveitado para as aulas, e outro bloco de cinco pavimentos será construído a partir de julho.

As obras devem custar R$ 16 milhões e durar pelo menos 30 meses, mas a previsão é que as aulas comecem já no primeiro semestre de 2026, antes da conclusão dos trabalhos.

— Estamos muito empolgados e felizes com a possibilidade oferecer mais vagas, mais cursos para a sociedade gaúcha. É motivo de grande alegria e pretendemos iniciar as atividades o mais breve possível — afirma o reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck.

Conforme o reitor, ainda no segundo semestre de 2025, devem ser iniciadas turmas de cursos de formação inicial continuada e do projeto Mulheres Mil, aproveitando a estrutura que já existe. Em 2026, há previsão de iniciar as atividades dos cursos técnicos, Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e superiores graduação e pós-graduação.

O início das atividades regulares nos novos IFs depende do andamento das obras e do Ministério da Educação (MEC), responsável por autorizar o funcionamento dos campi e pela liberação das vagas de professores e técnico-administrativos.

Em nota, a pasta informou que "mantém a expectativa de autorizar o funcionamento dos campi tão logo as obras estejam concluídas e os cargos efetivos (professores e técnicos) estejam disponibilizados para as instituições para contratação dos servidores via concurso público".

Inicialmente, o preenchimento do quadro de servidores será por meio de remoções de outras unidades, a partir do interesse dos servidores. Após, será necessário realizar concurso público.

Leia Mais Modalidade semipresencial e estrutura dos polos: entenda a discussão sobre o Marco Regulatório da EAD

Novo campus na Serra

A situação é semelhante em Gramado. O município cedeu ao IFRS terreno de 16 hectares no bairro Várzea Grande, um dos mais populosos. O prefeito Nestor Tissot formalizou a doação da área em 23 de abril. Não há construção pronta e serão necessários serviços como remoção vegetal, licenciamento ambiental e preparação de solo, a serem realizados pela prefeitura.

Será construído um bloco com três pavimentos, com infraestrutura para as aulas, bem como quadra poliesportiva, pórtico e uma subestação. O valor da obra é estimado em R$ 16 milhões, com cronograma alinhado ao do campus em Porto Alegre.

Segundo o reitor, enquanto ocorrem as reformas, a ideia é iniciar as atividades em uma sede provisória, que será em alguma escola. A definição do local depende de tratativas o município. Inicialmente, devem ser ofertados cursos de formação continuada. Com o encaminhamento da obra, será possível abrir turmas de cursos técnicos, Ensino Médio integrado ao ensino técnico, EJA e superiores, com graduação e pós-graduação.

Novos campi IFFar e IFSul

A expansão do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) está acelerada, com obras sendo executadas em São Luiz Gonzaga e Caçapava do Sul, onde serão implantadas as duas novas unidades. A expectativa é que, ainda em 2026, todas as obras estejam concluídas, sendo que cada uma deve custar R$ 15 milhões.

Em Caçapava, o campus será em uma área de 50 hectares doada pela prefeitura. Até a construção da sede própria, o IFFar deve iniciar as atividades no município no segundo semestre deste ano em sede provisória, por meio de parcerias com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e com a prefeitura.

Serão abertas turmas de formação inicial continuada e cursos de extensão. Conforme a reitora, Nídia Heringer, a implantação do campus é resultado de trabalho coletivo que envolve outras cidades da região, como Santana da Boa Vista e Lavras do Sul.

Em São Luiz Gonzaga, a instalação do campus será realizada em uma área urbana de quase 6 hectares.

— A prefeitura cedeu o parque Centenário. Fica praticamente no centro da cidade. Fizemos um projeto que permite manter a configuração do parque. O campus já nasce arborizado, em uma área verde, bem adiantado em termos de sustentabilidade — diz Nídia.

Os cursos regulares, como os técnicos integrados ao Ensino Médio, devem iniciar em 2026. Até a construção da sede definitiva, a instituição também deve funcionar em sede provisória, com turmas do projeto Partiu IF (do governo federal). Os dois novos campi do IFFar devem contar com cursos superiores a partir de 2027.

Já o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) terá o novo campus em São Leopoldo funcionando até o ano que vem, conforme a estimativa de duração das reformas. A prefeitura cedeu um prédio de 7 mil metros quadrados, em terreno de 40 mil metros quadrados, que abrigada um centro de eventos.

Já eram desenvolvidas atividades pelo IFSul no local, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, como cursos de formação inicial continuada. Já as aulas regulares, de cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio, devem ocorrer a partir de 2026.

— Vamos fazer por etapas. Licitamos três obras, sendo duas de R$ 2,5 milhões cada, e uma mais robusta, com os R$ 10 milhões restantes, por último. Com as duas primeiras obras, a gente espera já começar as aulas — explica o professor Alexandre Pitol Boeira, um dos responsáveis pela implantação da unidade, junto de André Capellão de Paula e Carolina Soares da Silva.

Leia Mais RS tem maior percentual de faculdades consideradas de excelência no Brasil, anuncia MEC

Distribuição de cursos

Os cursos a serem ofertados em cada uma das cinco novas unidades ainda estão sendo definidos, conforme as demandas de cada região, por meio de diálogos com diferentes setores da sociedade civil e o poder público.

Porto Alegre – o principal eixo deve ser a área da Saúde, com cursos como Enfermagem. Formações ligadas à Tecnologia da Informação (TI) também estão entre as prováveis alternativas

– o principal eixo deve ser a área da Saúde, com cursos como Enfermagem. Formações ligadas à Tecnologia da Informação (TI) também estão entre as prováveis alternativas Gramado – o campus deve contar com cursos na área de Turismo e Hospitalidade, Lazer e TI

– o campus deve contar com cursos na área de Turismo e Hospitalidade, Lazer e TI Caçapava do Sul – a perspectiva é que o campus englobe os eixos de Recursos Naturais, com cursos técnicos ligados à agricultura, e o eixo de Comunicação e Informação, com cursos de TI

– a perspectiva é que o campus englobe os eixos de Recursos Naturais, com cursos técnicos ligados à agricultura, e o eixo de Comunicação e Informação, com cursos de TI São Luiz Gonzaga – devem ser ofertados cursos nas áreas de TI, Infraestrutura e Ambiente e Saúde.

– devem ser ofertados cursos nas áreas de TI, Infraestrutura e Ambiente e Saúde. São Leopoldo – o foco deve ser em cursos de TI, Controle e Processos Industriais, Saúde e Infraestrutura

O que diz o MEC

Por meio de nota, o MEC informou à reportagem que, em paralelo às obras, estão sendo definidos os cursos a serem ofertados, a elaboração de projeto de lei do governo federal destinado à criação de cargos para as unidades e a autorização de funcionamento das unidades.

Conforme o ministério, "o prazo médio das obras varia entre 9 a 12 meses se a infraestrutura for modular, e 18 meses se a construção for padrão alvenaria". A estimativa é que os campi que forem adquiridos e reformados possam ser entregues no final deste ano ou início de 2026. A pasta informou ainda:

Importante destacar que por meio do Novo PAC o governo federal está investindo, de 2023 a 2026, R$ 93 milhões para melhoria da infraestrutura dos campi existentes nos três institutos federais gaúchos. Deste montante, mais de R$ 70 milhões já foram destinados, em obras que incluem construção de restaurantes estudantis, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, sedes definitivas de unidades etc.