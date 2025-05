As alternativas de Roger para montar o meio-campo do Inter contra o Atlético Nacional

A divulgação da foto de Alan Patrick participando de uma corrida em volta do gramado com os demais companheiros, todos calçando tênis, é a esperança para a torcida de que o capitão jogará na quinta-feira (8), contra o Atlético Nacional, em Medellín. Segundo o colunista de Zero Hora Vaguinha, o camisa 10 deverá estar presente na partida que, basicamente, define a vida do Colorado na Libertadores.