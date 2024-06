Com grande presença da galera tricolor no Couto Pereira, mais de 32 mil torcedores, o Grêmio não repetiu contra o Estudiantes neste sábado (8) os desempenhos apresentados nos jogos com The Strongest e Huachipato na Libertadores. Pelo visto, o time de Renato Portaluppi só funciona com a corda esticada, quando está sob pressão. No primeiro tempo, parecia desconcentrado em campo. Os melhores momentos foram da equipe argentina. Coletivamente, não foi um bom jogo do Tricolor.



A conversa de Renato Portaluppi no intervalo mudou a postura gremista. Nos primeiros minutos, saiu na frente no placar com o argentino Cristaldo. O camisa 10 faz ótima temporada. É o goleador do Grêmio com nove gols, dois a mais do que Diego Costa. Ainda deu três assistências. Fica a preocupação da lesão muscular sofrida pelo centroavante. Após a realização de exames, se saberá exatamente o tamanho do problema.