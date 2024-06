Após o empate por 1 a 1 com o Estudiantes-ARG, o Grêmio inicia semana de treinamentos no Rio de Janeiro. Deste domingo (9) até o próximo sábado (15), as atividades irão acontecer no CT do Fluminense. A delegação tricolor desembarcou durante a madrugada em sua nova concentração para esses próximos dias: a Barra da Tijuca. O primeiro compromisso será contra o Flamengo, quinta-feira (13), no Maracanã.