A dura tarefa do Inter no Gauchão 2025

Borré é esperança de gols para o torcedor colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O atacante Enner Valencia não estará em ação contra o Guarany em Bagé nesta quarta-feira (22). O equatoriano sentiu um desconforto muscular e ficou em Porto Alegre. Baixa grave no elenco, Borré deve ser titular na frente. Não haverá a repetição da dupla de ataque, que até não funcionou contra o México.



Fernando também é outro desfalque no meio-campo. Como Rômulo está em vias de ser negociado com o Tigres, do México, fica fora de combate. Com isso, Roger Machado deve abrir caminho para Luis Otávio, guri da base que está pedindo passagem. Na vibe de dar espaço para os jovens, grande oportunidade para Pablo jogar na lateral-esquerda.

A estreia de Bernabei deve ficar para a partida com o Juventude. Improvisar Aguirre não parece ser a melhor alternativa. A última novidade na escalação do Colorado para a estreia deve ser Wanderson pela esquerda com Wesley fazendo o flanco direito.

Sem chegar nas finais nas duas últimas edições do Gauchão, o Inter terá a dura tarefa de retomar a hegemonia do estadual.