Vencer é o objetivo fundamental do Inter contra o Delfín no sábado (8). Derrota ou qualquer empate elimina o Colorado da Copa Sul-Americana. Não pode errar! Seria um vexame ficar fora em uma chave com grau de dificuldade muito pequena. Caso o Inter confirme a vitória, o adversário do playoff será definido pelo placar da partida no Alfredo Jaconi.