Com desconforto muscular, Diego Costa está fora do time do Grêmio contra o Athletico-PR, pela segunda rodada do Brasileirão. Também não deve enfrentar o Cuiabá na sequência. É preciso recuperar o centroavante para a decisão com o Estudiantes em La Plata, pois o jogo na Argentina pode sacramentar o destino gremista na Libertadores. Uma derrota pode ser o fim da linha.