O cenário dos duelos entre Juventude x Grêmio e Inter x Caxias

Juventude x Grêmio

Gustavo Quinteros tem apenas um mistério na escalação do Grêmio que pega o Juventude. Uma certeza é que Monsalve deve ser titular. Ainda penso que Cristaldo deve começar o jogo na Serra. Assim, Amuzu ficaria como uma arma para a etapa final. No restante, o time está escalado. Até para ter rodagem, já que muitas peças chegaram há pouco.

O Papo vem para o jogo com um abalo pela eliminação da Copa do Brasil . O time de Fábio Mathias não foi bem contra o Maringá. Resta saber como será o poder de reação contra o Tricolor.

Inter x Caxias

Pelo lado do Inter, a vantagem de dois gols construída no Centenário pode fazer Roger Machado preservar alguns jogadores, que apresentem algum desgaste físico, como Bernabei e Fernando.

