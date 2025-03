Os personagens que levaram o Grêmio até a final do Gauchão

Tiago Volpi conquistou a confiança da torcida. Duda Fortes / Agência RBS

O treinador pelo lado negativo. O time armado por Quinteros não se encontrou em campo. Acabou dominado pelo Juventude, que abriu 2 a 0.

O técnico fez substituições discutíveis, como as saídas de Monsalve e Braithwaite. E o pior: agrediu o atacante Ênio e foi expulso. Postura lamentável. Fica fora do primeiro Gre-Nal e pode ser punido pelo TJD.



Já Tiago Volpi fez defesas importantes antes dos gols do time da Serra. Nas penalidades, pegou duas cobranças e marcou um gol com categoria.

O goleiro vai conquistando a torcida, que inundou as redes sociais reclamando da sua contratação.

Arbitragem

Quanto à polêmica de arbitragem, o gol de bicicleta feito por Gustavo Martins, segundo os principais comentaristas especializados em arbitragem, deveria ter sido anulado, sob alegação do lance representar um jogo perigoso.

Anderson Daronco não marcou nada no campo. Há vários ângulos da jogada, inclusive com vídeos de torcedores nas arquibancadas do Alfredo Jaconi.

No final das contas, será mais uma discussão em um Gauchão tumultuado no quesito arbitragem.