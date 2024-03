O repórter Rodrigo Oliveira trouxe no Hoje Nos Esportes da Gaúcha, desta terça-feira (12), a informação que Renato Portaluppi está avaliando a possibilidade de colocar Caíque como titular na reta final do Gauchão. Decisão correta. O fato de Marchesín ter perdido o ritmo de jogo pode ser um fator determinante para a escolha nos confrontos com o Caxias e em uma possível final do campeonato.



O restante da escalação da equipe do Grêmio não deve ter surpresas para o sábado. Sem lesão, Mayk será titular na lateral esquerda. Na ausência de Reinaldo, ele pode ter dar conta do recado.