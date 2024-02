Na reta final, o Grêmio escapou da derrota no confronto com o São Luiz na tarde calorenta de sábado (10), na Arena. Resultado injusto. O time de Ijuí merecia ter saído com os três pontos. Na realidade, o Tricolor jogou muito pouco. Fato que ficou escancarado na etapa final com uma equipe muito descaracterizada.