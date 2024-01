Após a ótima atuação contra o Ypiranga, Eduardo Coudet vai girar as peças da equipe do Inter para viajar até Bagé, onde encara o Guarany na quarta-feira (31). Fazendo uma projeção, Anthoni é uma certeza de escalação. Rochet só deve ter condições de voltar na metade de fevereiro. Até lá, não há motivos para antecipar a volta do goleiro titular. O jogo contra o Ypiranga no último sábado (27) mostrou que Lucas Alario precisa ter mais minutos em campo.



Alan Patrick, que estreou no último sábado, também pode ser utilizado na Estrela D’Alva. Mesma situação de Mercado. Apesar de que Robert Renan poderia ter uma nova chance de ter uma rodagem entre os titulares. Hyoran também é outro que pode estar em ação. Mesmo entrando no segundo tempo no confronto com o time de Erechim, entrou muito interessado. Deu uma boa dinâmica pelo lado direito. Merece nova chance.