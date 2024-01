O baixinho Soteldo teve uma atuação gigante na Arena. O atacante foi o grande protagonista da goleada do Grêmio de 4 a 1 sobre o São José na quarta-feira (24). Como já aconteceu no Centenário na abertura do Gauchão, o venezuelano mostrou qualidade na jogada individual, infernizando a defesa do Zeca. Quando foi substituído, recebeu da torcida gremista o aplauso de reconhecimento pela atuação.