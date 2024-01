Depois da derrota de virada para o Caxias, na estreia do Gauchão, o Grêmio goleou o São José por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (24). Destaque da partida, Soteldo comemorou sua estreia com a camisa gremista na Arena com seu primeiro gol pelo clube. O venezuelano destacou a boa preparação feita para esse início de trajetória no Tricolor.