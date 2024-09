O técnico gaúcho que será o nome do mercado brasileiro no verão

André Jardine escreveu mais um capítulo histórico no América, o Flamengo do México. Na noite de quarta-feira (25), ele conquistou a Campeones Cup, confronto entre os campeões da Liga MX e da MLS, liga dos EUA. Na decisão, venceu o Columbus Crew nos pênaltis. Jardine conquistou seu quinto título em 15 meses de América e se tornou o técnico mais vencedor da história do clube, superando outro brasileiro, Jorge Veira, e os mexicanos Miguel Herrera e Raúl Cárdenas.