André Jardine vive dias de glória no México. Não é para menos. Ele começa, nesta quinta-feira (23), a decidir a segunda final da Liga MX em cinco meses com o América. Para você ter uma ideia, o América divide com o Chivas boa parte da torcida do país. É como se fosse uma versão asteca de Boca Juniors e River Plate ou Peñarol e Nacional.