Monsalve mostra o seu potencial

O Grêmio precisava dar uma resposta imediata depois da eliminação na Libertadores. E deu. Vencer o Criciúma era fundamental neste primeiro jogo do resto do ano. Porém, não tem como deixar de lamentar a última terça-feira (20) no Maracanã. Monsalve mostrou que tudo poderia ter sido diferente no Rio se o colombiano tivesse sido acionado antes.