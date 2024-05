Foi uma quinta-feira (16) de derrotas para o jornalismo esportivo e para quem é fã do futebol, aquele do rádio, da TV. Em questão de horas, nos despedimos de três companheiros. Washington Rodrigues, o Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz eram mais do que comunicadores. Eram amigos de longa data de todos nós que consumimos futebol. Daqueles de irem nas nossas casas, de estarem, mesmo de maneira remota, à mesa do almoço ou do jantar da família. Esperaram a rodada de quarta-feira, como bons profissionais que eram, para nos deixar e partir para um outro plano.