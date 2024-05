Um narrador que não gritava gol, mas enchia cada bola na rede de emoção com sua voz. Silvio Luiz, que morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, esbanjava bordões durante as transmissões de jogos de futebol e cresceu no âmbito esportivo por diversas locuções icônicas, que entraram para a história da televisão.