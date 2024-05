A paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas se deu por respeito à vontade da maioria dos clubes. Foi assim que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, definiu a decisão. Em entrevista ao portal ge.globo, o dirigente ressaltou que a parada se deu por uma questão democrática, mas alertou para as dificuldades do calendário brasileiro.