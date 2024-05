A sétima e a oitava rodadas do Brasileirão 2024 foram suspensas por determinação da CBF, divulgada neste terça-feira (14). O pedido, feito pelos clubes gaúchos da Série A, recebeu apoio de outros 13, mobilizados em função da enchente no RS. Com isso, a expectativa é que as equipes voltem a campo pela nona rodada, prevista para os dias 1º e 2 de junho.