A venda de Bruno Uvini e as lesões de Geromel e Gustavo Martins deixaram Renato com apenas Rodrigo Ely, Kannemann e Natã para atravessar maio e os sete jogos previstos para o mês. Kannemann, por exemplo, está pendurado com dois cartões amarelos no Brasileirão. Por isso, Renato pediu dois zagueiros para o sub-20. Porém, os guris estão em Minas Gerais, onde encaram o Atlético-MG em Nova Lima, pelo Brasileirão Sub-20.