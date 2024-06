O Inter usou sua camisa para mandar ao mundo uma mensagem de como está a alma e uma boa parte do Rio Grande do Sul. As manchas de barro no uniforme usado contra o Belgrano, na volta do clube aos gramados, resumiram o sentimento dos gaúchos, numa potente ação do marketing do clube. As 23 camisas usadas pelos jogadores na noite de terça-feira (28) serão encaminhadas para um leilão, cuja renda será revertida às vítimas da enchente. Todas terão, além das marcas de barro, as assinaturas dos jogadores.