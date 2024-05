O Brasil tem uma coleção de problemas. Todos solucionáveis, é bom frisar. Mas o Brasil tem um tesouro raro que é o traço de generosidade que marca seu povo. A mão estendida ao Rio Grande do Sul agora forma uma corrente comovente de solidariedade. Um motor que, aliado ao comando eficiente do Estado, vai nos tirar desse drama em que fomos metidos. O jogo deste domingo (26), no Maracanã, é a prova desse DNA de empatia que temos.