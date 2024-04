Com a lesão de Lucas Passerini contra o Inter, na terça-feira (2), a primeira divisão argentina chegou a 20 lesões em 2024. Só no último fim de semana, foram três, a de Blondel, lateral do Boca, Togni, do Defensa y Justicia, e Ulisses Castro, também do Belgrano. Tudo isso em apenas dois meses de temporada.