Eduardo Coudet trouxe para si o foco do empate de domingo (29). Tirou dos jogadores a responsabilidade pela dificuldade que precisa superar quando enfrenta adversários fechados, que montam barricadas diante da área. Foi assim desta vez contra o Atlético-GO, assim como na semifinal do Gauchão, e será também nesta quarta (1º), novamente contra o Juventude, agora na Copa do Brasil. O debate está em torno do que o técnico disse e não desse problema que se repete nos jogos, geralmente, em casa.