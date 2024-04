A noite deste domingo (28) prometia alegrias aos torcedores e jogadores do Inter no Estádio Beira-Rio. No entanto, após o término da partida contra o Atlético-GO, com empate em 1 a 1, ouviram-se vaias para os jogadores e comissão técnica colorada. Esse comportamento do torcedor gerou frases fortes de Eduardo Coudet na coletiva de imprensa.