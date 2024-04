Faltaram criação, qualidade de jogo, bola no pé e até emoção na primeira partida da final do Gauchão. Sobraram disposição e faltas. Em uma partida com mais de 40 faltas, é difícil mesmo ter algo mais fluido ou até mesmo plástico. Assim, o 0 a 0 retratou muito o que foi a tarde no Alfredo Jaconi. Isso porque o Grêmio se posicionou para esperar o Juventude e sair em transições rápidas, como adotou como modelo de jogo. O Juventude teve a bola, mas transpirou mais do que do construiu. Sua força está em um jogo de anulação ao adversário. Só que o Grêmio pouco fazia para ser anulado.