O Grêmio, com os chaveamentos da Libertadores definidos por sorteio, já sabe quando, onde e talvez até como vai enfrentar seus adversários na competição continental. No grupo C, o Tricolor vai precisar medir forças com o atual campeão da Copa da Argentina e os vencedores dos últimos campeonatos Boliviano e Chileno. Tratam-se de Estudiantes, The Strongest e Huachipato, respectivamente. A coluna vai mostrar tudo que o time de Renato Portaluppi precisa saber destas três equipes e, nesta aqui, o foco é o time da Bolívia, com sua temida altitude de mais de 3,6 mil metros.