Para tentar amenizar o desgaste de tantas viagens na temporada, o Grêmio já tem uma estratégia definida. O clube aprovou no orçamento de 2024 mais de R$15 milhões para gastar em deslocamentos. Parte do dinheiro está reservado para investir em voos fretados para Libertadores, Copa do Brasil e alguns jogos do Brasileirão. Desta forma, o desgaste físico dos confrontos deverá ser menor.