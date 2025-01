Olympique de Marselha goleia Le Havre e se isola na vice-liderança do Francês

Rongier abriu o placar. MIGUEL MEDINA / AFP

No duelo que fechou a 16ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha goleou o Le Havre, 17º colocado, e se isolou na vice-liderança, sete pontos atrás do Paris Saint-Germain.

O time do técnico Roberto De Zerbi vem se mostrando como a alternativa mais sólida para brigar pelo título em caso de uma improvável derrocada do PSG no segundo turno do campeonato.

Com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas, o Olympique abre uma vantagem de três pontos sobre o Monaco, terceiro, que mais cedo foi derrotado justamente pelo PSG na decisão da Supercopa da França. Ambas as equipes haviam disputado seu jogo da rodada de forma antecipada, no dia 18 de dezembro, com vitória dos parisienses (4 a 2).

No Vélodrome, o Olympique não teve muito trabalho para se impor sobre o vice-lanterna, com gols de Valentin Rongier aos 25 minutos do primeiro tempo, Bilal Nadir aos 39, Neal Maupay aos 43, Elye Wahi aos 21 do segundo e Ulisses Garcia aos 30 da etapa final, antes de André Ayew descontar para o Le Havre aos 40.

Outros três jogos foram disputados neste domingo, todos entre equipes do meio da tabela.

O Lens foi derrotado em casa pelo Toulouse por 1 a 0, enquanto o Angers ganhou um respiro ao bater o Brest por 2 a 0.

Por último, o Strasbourg venceu com tranquilidade o Auxerre por 3 a 1.