Dois golaços que facilitaram um jogo que se apresentava enroscado para o Inter fazem de Lucca a boa notícia deste começo de Gauchão colorado. Foi ele quem resolveu o 2 a 0 contra o Caxias numa tarde calorenta que parecia derreter o futebol do time. Em um verão cujo ataque está pontuado por chegadas como a de Alario e a contratação de Borré, Lucca se apresenta também para o jogo. Luiz Adriano já havia fechado 2023 atrás dele na lista de substituições. O começo de 2024 teve uma inversão nisso. Até este sábado (3), quando o guri saiu do banco no intervalo para alterar o rumo da partida.