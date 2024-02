O Inter conheceu sua primeira derrota no Gauchão. Pagou caro o preço de um primeiro tempo muito abaixo, em que mostrou dificuldades em todos os momentos do jogo. Foi frágil na defesa, sem conexão para construir de trás para a frente e, como resultado, teve um ataque tíbio. Levou 2 a 0 em pouco mais de 20 minutos e escapou de levar mais. Não fosse Anthoni, o primeiro tempo teria acabado com um placar maior a favor do Guarany.