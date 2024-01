Os jogadores do Inter ficaram na bronca com as condições do gramado do estádio Estrela D'Alva na derrota por 2 a 1 para o Guarany de Bagé, na noite desta quarta-feira (31), pelo Gauchão. Após a partida, os atletas reclamaram do campo "pesado" que fez com que o time precisasse "fugir das características" habituais de toque de bola.