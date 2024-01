O Grêmio encerrou nas últimas horas de 2023 o ciclo de Luan. Trata-se de um dos principais jogadores da era vitoriosa de 2017 e 2017. Quando lembrarmos do tri da América e do penta da Copa do Brasil, citaremos Luan. Porém, por sua culpa, seu tempo passou. Mais cedo do que deveria. A conta de descuidos fora de campo nos últimos cinco anos chegou.