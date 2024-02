O reatamento no namoro entre Liga Forte Futebol e Libra está cada dia mais intenso. Capitaneado pelos paulistas e pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro de Barros, um bloco da Libra aproximou-se da LFF para que o contrato de TV do próximo ciclo, que se inicia em 2025. Há otimismo entre os dirigentes em um acordo de venda conjunta, em que 85% dos valores ficariam com os times da Série A e 15% com os da Série B.