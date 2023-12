Em Amsterdã a chegada do inverno é assim: ou chove, ou não tem sol. Foi por isso que o Ajax construiu lá, na metade dos anos 1990, uma arena coberta. A primeira da Europa. Também desafiou a natureza. Porque, mesmo com o clima cinzento e úmido e com o teto retrátil fechado, o gramado do estádio é impecável. Um tapete. Ou seja, enquanto se discute no Brasil o piso natural ou o sintético, os holandeses provam que é possível jogar futebol sobre raiz. Que nesse caso não deixa de ser o "futebol raiz".