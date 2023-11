Imaginem pegar bolo de casamento, de três andares, e fatiá-lo de forma longitudinal. Deixar apenas a base. Foi algo parecido com isso que o Barcelona fez com o Camp Nou. Cortou-o ao meio para reconstruí-lo. Esse bolo de concreto sairá bem caro, 1,450 bilhão de euros. Ou R$ 7,6 bilhões. Foi esse o valor que o Barça buscou com um grupo de 20 investidores, entre bancos e fundos. O plano é pagar a dívida em um período de 20 a 24 anos.