Estou em Amsterdã em uma viagem parte do curso pelo qual estou aqui do outro lado do mundo. A cidade das bicicletas, da tulipas (no verão, não nesse fio congelante) e dos canais também é a do futebol. Respira-se muito o futebol por aqui. Mesmo com o Ajax em crise técnica e administrativa, estacionado na parte de baixo da tabela. Os holandeses são loucos pelo jogo, principalmente, se for o bem jogado, aquele de Cruyff, Gullit, Van Basten. Mas também gostam de questionar o sistema, cutucar o que está estabelecido, saber a razão de tudo. Vai ver é por isso que a sede da Fifpro seja aqui em Amsterdã.