A Fifa anunciou no fim de semana as datas do novo Mundial de Clubes, que será disputado por 32 times, em formato de Copa do Mundo, entre 15 de junho e 13 de julho em 2025. Podem ficar certos de que haverá muito barulho europeu por esse calendário. A Fifa também oficializou os critérios de classificação. Além disso, anunciou a volta da Copa Intercontinental, como era chamado o Mundial até 2004.