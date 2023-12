O mercado de transferências ganhou um novo protagonista. O Bahia furou a fila e, vitaminado pelo dinheiro do City Group, começa 2023 mirando os mesmos alvos de clubes endinheirados, como Palmeiras, e tirando lugar de figuras carimbadas, como Grêmio e Inter. Principalmente, o Inter, que foi ao mercado com dinheiro no bolso e cheio de esperanças. O caso de Jean Lucas é o melhor exemplo. Havia uma conversa entre a direção colorada e o Santos. Tudo parecia fluir bem, até chegarem os executivos baianos do City Group. É bom se acostumar com esse novo personagem na mesa de negociações, porque ele veio para ficar.